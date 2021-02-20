В Бурятии девушка погибла от отравления выхлопными газами

Её подруга находится в больнице



В Кижингинском районе Бурятии две девушки 26 лет отравились выхлопными газами, одна из них погибла. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- 19 февраля в отделение полиции по Кижингинскому району поступило сообщение, что в медицинское учреждение доставлены две девушки с диагнозом «отравление выхлопными газами». Одна девушка скончалась, другая находится в больнице. Материалы будут направлены в Следственный комитет, - сообщили «Байкал-Daily» в министерстве внутренних дел.



Известно, что девушки находились в закрытом гараже.



