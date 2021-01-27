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В Бурятии представители дацана не стали заявлять о краже денег

В Бурятии представители дацана не стали заявлять о краже денег
Происшествия,  Фото:uu_news
Неизвестный стащил деньги из ящика для пожертвований

В паблике uu_news появилось видео кражи денег из буддийского храма в пригородном селе Поселье Иволгинского района Бурятии. На видео запечатлено, как мужчина крадёт деньги из ящика для пожертвований в дацане.

На записи видно, как мужчина подходит к ящику три раза, а после извлекает из него деньги.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сотрудники полиции выехали на место происшествия. Однако представители дацана не стали писать заявление по факту кражи.

- В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет вынесено правовое решение, - добавили в министерстве внутренних дел.

Пользователи осуждают поступок вора. «Нашёл у кого воровать!», «Ничего святого у человека, грех на душу берёт», - делятся жители Бурятии.

«Может ему действительно нужно, попросил Будду, извинился. Всякое бывает в жизни», - внезапно встал на защиту вора один из пользователь. В ответ ему написали, что в случае нужды можно было подойти к служителю дацана и попросить о помощи, а не тайком забирать деньги, которые жертвовали верующие.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году воры вынесли буддийские реликвии из Тамчинского дацана в Бурятии.


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