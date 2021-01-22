На месте работают спецслужбы
Как стало известно «Байкал-Daily», улан-удэнскую школу №17 вновь «заминировали». Сообщение об этом поступило сегодня утром.
Сейчас на месте работают службы безопасности. Подробности инцидента будут известны позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», это уже второй случай «минирования» 17-й школы за неделю. В понедельник, 18 января, на электронную почту школы поступило письмо с угрозами. После проверки специалисты взрывчатых веществ не обнаружили.
Телеканал «Тивиком» публиковал то самое письмо, которое оказалось весьма безграмотным. В частности, в нём говорилось, что «бомба сдетанирует». А завершалось послание угрозой «мы здесь не в игры играем». Пользователи сочли, что стилистика очень похожа на детскую.
В Улан-Удэ вновь «заминировали» школу №17
Происшествия, Фото:
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