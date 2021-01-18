«Минёры» улан-удэнской школы отправили безграмотное письмо

Стал известен текст письма, которое сегодня утром пришло на почту школы № 17 и переполошило часть Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», утро для учеников и сотрудников школы № 17 выдалось необычным – их всех эвакуировали из-за письма с угрозами о минировании здания. На месте работают экстренные службы.
Снимок письма появился в паблике канала «Тивиком», а также в ves_ulan_ude. Приводим полный текст сообщения (орфография сохранена):
«В здании вашего учебного учреждения заложена бомба, которая сдетанирует с 07:00 утра, до 13:00 дня. Условия группировки, при которых все дети придут домой целыми, а так же невредимыми к своим родителям:
1. Вы обязаны объявить нас пресс службам, как настоящую группировку
2. Вы будете выполнять все наши последующие приказы, даже если это будет, например уплатить 500к.
Мы здесь не в игры играем».
Пользователи предполагают, что авторы - школьники: «Судя по запятым, кому-то не хотелось контрольную писать по математике», «Явно школьники писали», «Ой, получит кто-то люлей от родителей», «Вам смешно, а каково родителям учеников? Всё равно страшно за своих детей», «Понравилось учиться на удалёнке», «Родителям не до смеха было, когда сказали срочно забирать детей», «У 11 классов сегодня пробники по химии и биологии должны были быть» и т.д.