В Улан-Удэ школу эвакуировали из-за письма с угрозами

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Письмо о минировании пришло на школьную почту



Сегодня утром в Улан-Удэ в школе № 17 утром была проведена эвакуация школьников и работников. На место выехали все экстренные службы. Как оказалось, причиной послужило письмо, которое пришло на школьную почту.



- В 8.40 часов в комитет по образованию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на школьную почту пришло письмо с угрозой о заминировании здания. Также школа сообщила в полицию и службу 112. Одновременно в школе началась эвакуация учащихся и педагогов. Эвакуация проведена своевременно, - сообщила «Байкал-Daily» председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.



Сейчас на территории школы работают все службы безопасности – полиция, МЧС, ОМОН. Они проверяют здание.



В правоохранительных органах сообщили, что комментарий по происшествию будет позже.





