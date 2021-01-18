Письмо о минировании пришло на школьную почту
Сегодня утром в Улан-Удэ в школе № 17 утром была проведена эвакуация школьников и работников. На место выехали все экстренные службы. Как оказалось, причиной послужило письмо, которое пришло на школьную почту.
- В 8.40 часов в комитет по образованию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на школьную почту пришло письмо с угрозой о заминировании здания. Также школа сообщила в полицию и службу 112. Одновременно в школе началась эвакуация учащихся и педагогов. Эвакуация проведена своевременно, - сообщила «Байкал-Daily» председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Сейчас на территории школы работают все службы безопасности – полиция, МЧС, ОМОН. Они проверяют здание.
В правоохранительных органах сообщили, что комментарий по происшествию будет позже.
В Улан-Удэ школу эвакуировали из-за письма с угрозами
Происшествия, Фото:
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