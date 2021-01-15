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Жительница Бурятии отдала аферистам 1,6 млн рублей

Жительница Бурятии отдала аферистам 1,6 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии теряют миллионы в надежде выиграть на разнице криптовалют

Жители Заиграевского и Северо-Байкальского районов Бурятии в надежде на высокий заработок на разнице криптовалют лишились в общей сложности более трёх миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Схема обмана такова: гражданам звонит неизвестный, представляется сотрудником компании, занимающейся получением дохода на финансовом рынке, и предлагает сотрудничество. Потерпевший регистрируется на сайте брокерской фирмы и кладет на счёт деньги для дальнейших операций. После чего мошенник от его имени, якобы, покупает акции, обменивает валюту. Гражданин видит в «личном кабинете», как вложенные деньги дают прибыль. Однако вывода денег в конечном итоге не происходит.

Подобный случай произошел с 44-летним жителем Заиграевского района, который обратился в полицию 14 января. Ещё в августе мужчина, пытаясь заработать на разнице криптовалют, в общей сложности перевёл злоумышленникам 1 400 000 рублей. Причем 1 100 000 рублей были взяты им в кредит.

С момента самого мошенничества до дня обращения в полицию прошло почти полгода. Всё это время потерпевший был уверен в получении дохода.

Жертвой аналогичного обмана стала и 44-летняя жительница Северобайкальска. В результате попытки заработка от купли-продажи биткоинов на найденной в Интернете «инвестиционной платформе» она за месяц (конец ноября - конец декабря) лишилась около 1 600 000 рублей. Деньги были взяты в кредит.

- Зачастую граждане в надежде на высокий заработок за небольшой период времени переводят крупные суммы лицам, которых ни разу не видели. Также и не видели какие-либо официальные документы компании, не знакомились с деятельностью трейдинговой организации в сети Интернет, не читали отзывы и сами не обладают достаточными знаниями в этой сфере деятельности, - отмечают в МВД по Бурятии.

На первом месте в Бурятии среди мошенничеств, совершённых с использованием IT-технологий, находятся звонки от якобы сотрудников банка. Они составляют до 90 % от всех заявленных преступлений рассматриваемой категории. Второе занимают мошенничества, связанные с приобретением товаров через популярные интернет-сайты. Мошеннические схемы под видом получения дополнительного заработка путем приобретения различных акций, а также прибыли на разнице валют занимают третье место

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жительница Бурятии отдала мошенникам более трёх миллионов рублей.

80-летняя улан-удэнка стала жертвой мошенников, лишившись 800 тысяч рублей.

В ноябре 57-летняя жительница Муйского района сделала мошенникам 45 переводов на 700 тысяч рублей.

В октябре улан-удэнка перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей.
мошенничество
 
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