Жительница Бурятии отдала мошенникам более трёх миллионов

Деньги для мошенников наивная женщина назанимала у друзей и родных



В 2020 году 14 жителей Бурятии стали жертвами мошенников, обещавших компенсацию за ранее приобретённые БАДы или лекарства. Общий ущерб от действий мошенников составил более 7,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Схема мошенничества очень проста. Гражданам, чаще всего пенсионерам, звонит мошенник и представляется сотрудником официальных органов. Он сообщает, что гражданину положена компенсация за ранее приобретенные лекарственные средства или БАДы, поскольку они оказались ненадлежащего качества. Чтобы упростить выплату, мошенник просит перевести деньги за «комиссию и страховку» на указанный счёт.



Доверчивые граждане, рассчитывая на большую сумму компенсации, перечисляют накопления, а если их оказывается недостаточно, берут кредиты или занимают у родственников.



Так, в апреле 66-летнему жителю села Поселье мошенники позвонили и сообщили, что за купленные в октябре 2019 года некачественные БАДы ему полагается компенсация в размере 10 миллионов рублей. Для того чтобы быстро и без хлопот получить эти выплаты, мужчине предложили перечислить на счёт деньги за ведение дела и юридическую помощь. После перечисления пенсионера уверили, что скоро он получит обещанные выплаты, но необходимо оплатить ещё госпошлину. За несколько дней мужчина перечислил мошенникам более 530 тысяч рублей, которые занял у знакомых и родственников.



В сентябре 61-летней жительнице Северобайкальска позвонил мошенник и представился следователем. Мужчина сообщил, что за приобретённый в 2017 году некачественный медицинский препарат ей полагается крупная компенсация. Для получения денег женщине необходимо оплатить различные «вспомогательные» услуги и справки. За месяц женщина перевела мошенникам более трёх миллионов рублей, которые также заняла у родственников и знакомых.



В октябре по аналогичной схеме 60-летняя жительница Улан-Удэ перевела мошенникам около полутора миллионов рублей.



Полиция Бурятии предупреждает граждан: ни под каким предлогом не нужно переводить денежные средства незнакомым людям. Сохраняйте спокойствие и просто прекратите разговор.





