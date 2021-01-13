На Байкале погиб рыбак

12 января в районе острова Ижилхей местность Сурхайты Ольхонского района Иркутской области два рыбака на мотоцикле провалились под лёд. Они выбрались из воды, но им нужна была помощь. Трое спасателей выехали на поиск людей на вездеходе «Трэкол», сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.







- Поиск осложнялся сильным ветром, понижением температуры. В заливе сложная ледовая обстановка: много трещин, нажимов, местами открытая вода. Ледяной покров неоднородный, образован частично, толщина льда меняется и её невозможно предсказать. Прохождению техники препятствуют многочисленные торосы, - прокомментировал начальник Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Валерий Николаев.





