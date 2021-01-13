На Байкале погиб рыбак

12 января в районе острова Ижилхей местность Сурхайты Ольхонского района Иркутской области два рыбака на мотоцикле провалились под лёд. Они выбрались из воды, но им нужна была помощь. Трое спасателей выехали на поиск людей на вездеходе «Трэкол», сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Поиски людей продолжались всю ночь. Когда спасатели добрались до указанного места, там никого не было. Тогда на помощь вышли ещё три спасателя на судне на воздушной подушке «Хивус-10».
В это же время поступила новая информация, что у мыса Уюга под лёд провалился внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado» в котором находились шесть человек. Всем им удалось выбраться на лёд. Люди вымокли и нуждались в помощи. У одной из пострадавших случился приступ бронхиальной астмы. Во время движения спасателей к мысу Уюга, пришло сообщение, что людей со льда забрали сотрудники полиции. Так что спасатели продолжили поиск рыбаков.
Около восьми часов вечера, у мыса Ото-Хушун, в 8 км от первоначально заявленного местоположения, спасатели обнаружили одного из рыбаков. Он был в тяжёлом состоянии, с сильными обморожениями и дезориентацией в пространстве. Его на вездеходе его доставили в залив Куркут, где передали врачам.
Найденный 32-летний житель села Шара-Тогой рассказал, что после провала он выбрался на лёд сам и вытащил из-подо льда напарника. Затем они начали движение, когда у его друга, 42-летнего односельчанина, резко ухудшилось состояние, идти самостоятельно он не мог, терял сознание.
Мужчина нёс его на себе, но обессилев, вынужден был оставить и продолжил движение один.
Поиск продолжился. Спасатели обнаружили место провала мотоцикла, вокруг была разбросана рыбацкая амуниция. В 600 метрах от места провала нашли тело второго рыбака.
- Поиск осложнялся сильным ветром, понижением температуры. В заливе сложная ледовая обстановка: много трещин, нажимов, местами открытая вода. Ледяной покров неоднородный, образован частично, толщина льда меняется и её невозможно предсказать. Прохождению техники препятствуют многочисленные торосы, - прокомментировал начальник Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Валерий Николаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 января, в районе мыса Зундук на озере Байкал спасли двух рыбаков, находящихся на льдине.