 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 января

12 января

Популярное

На Байкале погиб рыбак

На Байкале погиб рыбак
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Его пытался спасти напарник, но не смог тащить на себе

12 января в районе острова Ижилхей местность Сурхайты Ольхонского района Иркутской области два рыбака на мотоцикле провалились под лёд. Они выбрались из воды, но им нужна была помощь. Трое спасателей выехали на поиск людей на вездеходе «Трэкол», сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.


Поиски людей продолжались всю ночь. Когда спасатели добрались до указанного места, там никого не было. Тогда на помощь вышли ещё три спасателя на судне на воздушной подушке «Хивус-10».

В это же время поступила новая информация, что у мыса Уюга под лёд провалился внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado» в котором находились шесть человек. Всем им удалось выбраться на лёд. Люди вымокли и нуждались в помощи. У одной из пострадавших случился приступ бронхиальной астмы. Во время движения спасателей к мысу Уюга, пришло сообщение, что людей со льда забрали сотрудники полиции. Так что спасатели продолжили поиск рыбаков.

Около восьми часов вечера, у мыса Ото-Хушун, в 8 км от первоначально заявленного местоположения, спасатели обнаружили одного из рыбаков. Он был в тяжёлом состоянии, с сильными обморожениями и дезориентацией в пространстве. Его на вездеходе его доставили в залив Куркут, где передали врачам.

Найденный 32-летний житель села Шара-Тогой рассказал, что после провала он выбрался на лёд сам и вытащил из-подо льда напарника. Затем они начали движение, когда у его друга, 42-летнего односельчанина, резко ухудшилось состояние, идти самостоятельно он не мог, терял сознание.

Мужчина нёс его на себе, но обессилев, вынужден был оставить и продолжил движение один.

Поиск продолжился. Спасатели обнаружили место провала мотоцикла, вокруг была разбросана рыбацкая амуниция. В 600 метрах от места провала нашли тело второго рыбака.

- Поиск осложнялся сильным ветром, понижением температуры. В заливе сложная ледовая обстановка: много трещин, нажимов, местами открытая вода. Ледяной покров неоднородный, образован частично, толщина льда меняется и её невозможно предсказать. Прохождению техники препятствуют многочисленные торосы, - прокомментировал начальник Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Валерий Николаев.


Как сообщал «Байкал-Daily», 11 января, в районе мыса Зундук на озере Байкал спасли двух рыбаков, находящихся на льдине.
Байкал смерть рыбаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в гараже задохнулись курицы
В Бурятии в гараже задохнулись курицы
Происшествия, 13.01.2021
При пожаре погибли куры и повреждён транспорт
Родные искусанной собаками улан-удэнки столкнулись с мошенниками
Родные искусанной собаками улан-удэнки столкнулись с мошенниками
Происшествия, 13.01.2021
Аферисты пытаются заработать на горе семьи девушки, которую терзали собаки
В новогодние праздники жители Бурятии напивались до галлюцинаций
В новогодние праздники жители Бурятии напивались до галлюцинаций
Происшествия, 13.01.2021
У наркологов Бурятии в праздничные дни работы было очень много
В Улан-Удэ судебный пристав лишил государство 34,5 млн рублей
В Улан-Удэ судебный пристав лишил государство 34,5 млн рублей
Происшествия, 13.01.2021
Он незаконно освободил от задолженности юридическое лицо
В райцентре Бурятии найдены подростки, сломавшие ледяную фигуру
В райцентре Бурятии найдены подростки, сломавшие ледяную фигуру
Происшествия, 12.01.2021
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия
В Иркутской области установили причину заражения 111 школьников
В Иркутской области установили причину заражения 111 школьников
Происшествия, 12.01.2021
У работников пищеблока и детей выявили стафилококк
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика
Происшествия, 12.01.2021
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность»
В Бурятии поймали сборщиков конопли
В Бурятии поймали сборщиков конопли
Происшествия, 12.01.2021
Наркотик они собирали для себя
В Иркутске после землетрясения сообщают о трещинах в домах
В Иркутске после землетрясения сообщают о трещинах в домах
Происшествия, 12.01.2021
Каждую заявку отрабатывают индивидуально
Забайкалец угнал грузовое такси, чтобы покататься
Забайкалец угнал грузовое такси, чтобы покататься
Происшествия, 12.01.2021
Угон произошёл, когда владелец грузил мебель
В Улан-Удэ поймали собак, возможно, искусавших ребёнка
В Улан-Удэ поймали собак, возможно, искусавших ребёнка
Происшествия, 12.01.2021
В посёлке Забайкальский после ЧП с мальчиком вовсю работают службы отлова
В Бурятии в снежном плену оказались шесть машин
В Бурятии в снежном плену оказались шесть машин
Происшествия, 12.01.2021
Трактор, который отправился на помощь, тоже застрял

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^