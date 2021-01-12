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На Байкале рыбаков спасли с дрейфующей льдины

На Байкале рыбаков спасли с дрейфующей льдины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчины проплыли на льдине почти два километра

В понедельник, 11 января, в районе мыса Зундук на озере Байкал двух рыбаков, находящихся на льдине, порывом ветра унесло по течению в сторону села Онгурён Иркутской области.

Мужчины, увлекшись подлёдной рыбалкой, не заметили, как во льду образовалась трещина. При очередном сильном порыве ветра ледовое поле размером 250 на 50 метров оторвало от берега и понесло по течению. Рыбаки смогли дозвониться до своих знакомых из посёлка Хужир, и сообщить о случившемся. Те передали информацию о происшествии спасателям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

К месту были направлены две группы Сахюртинского поисково-спасательного подразделения. Одна на вездеходе шла вдоль берега, другая на судне на воздушной подушке двигалась по направлению ветра в северную часть акватории озера Байкал.

- В районе мыса Зундук процесс ледообразования в начальной фазе. Толщина льда составляет 10 сантиметров, а на её кромке - не более пяти сантиметров. Нарастание льда там происходит очень медленно из-за перепадов температуры окружающей среды, структура льда неоднородная. В случаях повышения температуры лёд начинает сужаться, и из-за этого появляются многочисленные трещины и щели. Порывы северо-западного ветра приводят к разрушению ледового поля и отрывам льдин, которые потом дрейфуют на акватории. Выход на лёд в таких условиях сопряжен со смертельным риском, а потому недопустим, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Михаил Грудинин.

До дрейфующей льдины жители посёлка Хужир на двух аэроглиссерах добрались быстрее спасателей, благодаря относительно небольшому расстоянию от населённого пункта, где они проживают. Подойти к ней с ближайшей южной стороны из-за высоких торосов было невозможно. Через некоторое время они нашли безопасный путь и, зайдя с северной стороны, сняли мужчин со льдины.

В общей сложности льдина с людьми преодолела расстояние порядка двух километров. Рыбаки в удовлетворительном состоянии были доставлены на берег.

- Вдоль береговой линии озера Байкал выставлены знаки и аншлаги, информирующие об опасности. Рыбаков они, к сожалению, не остановили. Мужчины продолжили рыбалку и в темное время суток, когда риск возникновения происшествий возрастает в разы. Это говорит об умышленном пренебрежении элементарными требованиями безопасности. Трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям жителей Хужира и их неравнодушию, - добавил Михаил Грудинин.
Байкал спасательная операция рыбаки
 
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