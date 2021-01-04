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В Улан-Удэ украли деньги в инкассации

В Улан-Удэ украли деньги в инкассации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Расследуется уголовное дело

В Улан-Удэ в ночь на 2 января произошла кража денег в Бурятском республиканском управления инкассации - «Росинкас». В пресс-службе республиканского МВД «Байкал-Daily» информацию подтвердили и сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Сумму в региональном МВД не сообщили, сказав, что она устанавливается. Однако в бурятском Телеграм-канале «БурКОПсоюз» сообщают, что украдено порядка 10 миллионов рублей.


кража
 
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