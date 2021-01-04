В Улан-Удэ украли деньги в инкассации

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Расследуется уголовное дело



В Улан-Удэ в ночь на 2 января произошла кража денег в Бурятском республиканском управления инкассации - «Росинкас». В пресс-службе республиканского МВД «Байкал-Daily» информацию подтвердили и сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.



Возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4 УК РФ «Кража в особо крупном размере».



Сумму в региональном МВД не сообщили, сказав, что она устанавливается. Однако в бурятском Телеграм-канале «БурКОПсоюз» сообщают, что украдено порядка 10 миллионов рублей.





