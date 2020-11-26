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В Улан-Удэ девочку искусал соседский алабай

В Улан-Удэ девочку искусал соседский алабай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители пострадавшего ребёнка подали в суд на соседей

В Улан-Удэ родители девочки, покусанной соседским алабаем, взыскали компенсацию с владельцев собаки.

31 мая 2019 года среднеазиатская овчарка – алабай выбежала из своей ограды и набросилась на ребёнка, гулявшего у дома. Алабай повалил девочку на землю и покусал в шею.

Девочка получила рваные раны шеи, ссадины на лице и теле. Она 10 дней лежала в детской республиканской клинической больнице.

После нападения собаки у девочки начались проблемы. У неё появилось лёгкое нарушение в звукопроизношении, перепады настроения, испуг, нарушения сна. Врачи-неврологи поставили диагнозы: посттравматическое стрессовое расстройство, диссомния, а также острая реакция на стресс, астеновратический синдром.

По мнению родителей девочки, в произошедшем виноваты владельцы животного. Ведь они не держали свою собаку на привязи, и она выбежала на улицу, когда калитка оказалась открыта. Родители подали в суд на соседей.

В судебном заседании ответчик исковые требования признал частично. Он согласился выплатить компенсацию морального вреда частично, а также расходы на лечение.

Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

- Также суд взыскал с ответчика расходы на лечение, которые были документально подтверждены, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине ноября в Заиграевском районе Бурятии шестилетнюю девочку насмерть загрызла домашняя собака, которая всю жизнь сидела на привязи. Искусанную девочку обнаружил отец, малышку тут же доставили в больницу, но врачам не удалось спасти её.
собаки
 
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