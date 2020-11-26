Родители пострадавшего ребёнка подали в суд на соседей
В Улан-Удэ родители девочки, покусанной соседским алабаем, взыскали компенсацию с владельцев собаки.
31 мая 2019 года среднеазиатская овчарка – алабай выбежала из своей ограды и набросилась на ребёнка, гулявшего у дома. Алабай повалил девочку на землю и покусал в шею.
Девочка получила рваные раны шеи, ссадины на лице и теле. Она 10 дней лежала в детской республиканской клинической больнице.
После нападения собаки у девочки начались проблемы. У неё появилось лёгкое нарушение в звукопроизношении, перепады настроения, испуг, нарушения сна. Врачи-неврологи поставили диагнозы: посттравматическое стрессовое расстройство, диссомния, а также острая реакция на стресс, астеновратический синдром.
По мнению родителей девочки, в произошедшем виноваты владельцы животного. Ведь они не держали свою собаку на привязи, и она выбежала на улицу, когда калитка оказалась открыта. Родители подали в суд на соседей.
В судебном заседании ответчик исковые требования признал частично. Он согласился выплатить компенсацию морального вреда частично, а также расходы на лечение.
Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
- Также суд взыскал с ответчика расходы на лечение, которые были документально подтверждены, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине ноября в Заиграевском районе Бурятии шестилетнюю девочку насмерть загрызла домашняя собака, которая всю жизнь сидела на привязи. Искусанную девочку обнаружил отец, малышку тут же доставили в больницу, но врачам не удалось спасти её.
В Улан-Удэ девочку искусал соседский алабай
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 26.11.2020
У ребёнка ожоги 70% тела
Происшествия, 26.11.2020
Уголовное дело, одним из фигурантов которого стал замминистра строительства Бурятии, направлено в Генпрокуратуру РФ
Пенсионерка сорвалась с крутого берега и звала на помощь
Незаконный бизнес прикрыли летом этого года
Жестокий убийца заявил, что его «перемкнуло»
Один из автомобилей пропал 11 лет назад
Рыбаков носило по реке Лена
Мальчики решили разыграть полицейских
Пастух выкрал корову с соседнего пастбища
При оформлении заявки он указал ложные сведения
Нападавший сломал женщине ребро
Водителю не понравилось, что женщина ругалась с сестрой
Трагедия произошла в отделе полиции
Лес в районе рубили местные жители
Под лёд с начала сезона провалились два человека и машина