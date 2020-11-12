Спасатели обследовали порядка 2,5 квадратных километров леса
Во вторник в Иркутской области успешно завершились поиски 35-летнего жителя посёлка Юксеева Киренского района, который заблудился в лесу, расположенном недалеко от населённого пункта. Мужчина смог дозвониться до экстренных служб и сообщить о том, что он потерял ориентир и не может выйти из леса. К месту поиска незамедлительно выдвинулась поисковая группа.
Спасателями было обследовано порядка 2,5 квадратных километров лесного массива. Поисковая работа продолжалась на протяжении трёх часов.
- Звонок был получен днём, в районе 16 часов. По телефону выяснить местонахождение мужчины не представлялось возможным, потому что он был дезориентирован. Поисковые группы на автомобилях обследовали кромку леса и нашли место, откуда предположительно он начал свой путь. Сначала подавали звуковые сигналы – включили сирены, но мужчина не вышел на громкий звук. При прочёсывании леса удалось обнаружить его следы, по которым мы шли до сумерек. А с наступлением темноты появилась возможность запустить светошумовые сигнальные ракетницы. Заблудившийся их увидел и вышел на нас самостоятельно, - рассказал Георгий Агафонов, начальник Северного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области.
По словам спасателей, мужчину спасло наличие мобильного телефона и устойчивой связи. Благодаря звонку они смогли хотя бы приблизительно определить зону поиска и дали рекомендации оставаться на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области спасли заблудившегося мужчину
Происшествия, Фото:
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