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В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека

В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар в Соколе тушили 37 человек

Сегодня ночью произошёл пожар в квартире в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ. По прибытию первого подразделения из квартиры были эвакуированы два человека и переданы сотрудникам скорой помощи.

Медиками была констатирована смерть обоих.

Всего в тушении были задействованы 37 человек, 13 единиц техники, в том числе МЧС России 25 человек, 9 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.


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