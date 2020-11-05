В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар в Соколе тушили 37 человек



Сегодня ночью произошёл пожар в квартире в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ. По прибытию первого подразделения из квартиры были эвакуированы два человека и переданы сотрудникам скорой помощи.



Медиками была констатирована смерть обоих.



Всего в тушении были задействованы 37 человек, 13 единиц техники, в том числе МЧС России 25 человек, 9 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.





