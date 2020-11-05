Пожар в Соколе тушили 37 человек
Сегодня ночью произошёл пожар в квартире в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ. По прибытию первого подразделения из квартиры были эвакуированы два человека и переданы сотрудникам скорой помощи.
Медиками была констатирована смерть обоих.
Всего в тушении были задействованы 37 человек, 13 единиц техники, в том числе МЧС России 25 человек, 9 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека
Происшествия, Фото:
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