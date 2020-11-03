В Бурятии мать спасла трёх сыновей, а дочь не успела

Следователи разбираются в гибели маленькой девочки на пожаре
В Иволгинском районе Бурятии в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства смерти семилетней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.По предварительным данным, девочка проживала в многодетной семье с матерью, отчимом и тремя младшими братьями в частном доме. 2 ноября мать с четырьмя детьми находилась дома. Отчим ещё в начале октября выехал на заработки в другой район.
Рано утром женщина затопила в доме печь и уснула. Дети также спали. Проснувшись, мать обнаружила возгорание в доме. Ей удалось спасти трёх младших детей, которых она поочерёдно вынесла в ограду дома через дверь, но старшую дочь спасти не смогла.
О возгорании жилого дома на телефон экстренной службы «112» сообщили соседи. На момент прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнём. После тушения пожара возле входной двери в дом были обнаружены обгоревшие останки девочки.
Другие дети и мать не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, - сообщили в Следственном управлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», соседи предложили женщине жилой дом, а власти - вариант размещения в хосписе при Богородице-Владимирском храме в Сотниково. Матери и её детям помогут с дровами и кроватями. Соседи уже собирают одежду и деньги для семьи.