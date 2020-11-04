В Улан-Удэ пять человек пострадали в ДТП

Крупное ДТП произошло ночью
Около полуночи в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.
В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. Все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.
На месте аварии работали представители ГИБДД, МЧС, сотрудники Территориального центра медицины катастроф, улан-удэнские спасатели.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 ноября в Селенгинском районе Бурятии погиб водитель «Тойоты Королла»
. В выходные на севере республики в ДТП погибли женщина и пятимесячная девочка
.
2 ноября в Тарбагатайском районе Бурятии столкнулись легковушка и фура
.
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