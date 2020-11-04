 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 ноября

03 ноября

Популярное

В Улан-Удэ пять человек пострадали в ДТП

В Улан-Удэ пять человек пострадали в ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Крупное ДТП произошло ночью

Около полуночи в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. Все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

На месте аварии работали представители ГИБДД, МЧС, сотрудники Территориального центра медицины катастроф, улан-удэнские спасатели.



Как сообщал «Байкал-Daily», 1 ноября в Селенгинском районе Бурятии погиб водитель «Тойоты Королла». В выходные на севере республики в ДТП погибли женщина и пятимесячная девочка.

2 ноября в Тарбагатайском районе Бурятии столкнулись легковушка и фура.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец украл массажную подушку
Улан-удэнец украл массажную подушку
Происшествия, 04.11.2020
Кража произошла в магазине
В Бурятии тракториста посадили за гибель двух человек
В Бурятии тракториста посадили за гибель двух человек
Происшествия, 04.11.2020
Тракторист, вёзший 11-метровые брёвна, погубил двух человек  
В заказнике Забайкалья обнаружены следы незаконной охоты
В заказнике Забайкалья обнаружены следы незаконной охоты
Происшествия, 03.11.2020
Предполагаемые браконьеры уже находятся под следствием
В Иркутской области «чёрные лесорубы» подожгли машины полицейского
В Иркутской области «чёрные лесорубы» подожгли машины полицейского
Происшествия, 03.11.2020
Вероятно, преступники хотели запугать участкового
В Бурятии мать спасла трёх сыновей, а дочь не успела
В Бурятии мать спасла трёх сыновей, а дочь не успела
Происшествия, 03.11.2020
Следователи разбираются в гибели маленькой девочки на пожаре
В Иркутской области скончались 464 больных коронавирусом
В Иркутской области скончались 464 больных коронавирусом
Происшествия, 03.11.2020
В регионе зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания
В Улан-Удэ подтопило грунтовую дорогу
В Улан-Удэ подтопило грунтовую дорогу
Происшествия, 03.11.2020
Вода вышла из-за скопления льда
Иркутянину дали 20 лет за изнасилование и убийство попутчицы
Иркутянину дали 20 лет за изнасилование и убийство попутчицы
Происшествия, 03.11.2020
Поймать убийцу помогли случайные очевидцы
В Улан-Удэ поймали неудачливого вора
В Улан-Удэ поймали неудачливого вора
Происшествия, 03.11.2020
Вор не знал, что продаёт украденное тем, кто узнает товар
В Иркутской области на пожаре в девятиэтажке едва не погибла женщина
В Иркутской области на пожаре в девятиэтажке едва не погибла женщина
Происшествия, 03.11.2020
Женщину нашли в задымлённой квартире без сознания
В Иркутской области эвакуировали 122 воспитанника детсада
В Иркутской области эвакуировали 122 воспитанника детсада
Происшествия, 03.11.2020
Причиной инцидента стал загоревшийся светильник
В Бурятии бывший работник угнал с базы грузовик
В Бурятии бывший работник угнал с базы грузовик
Происшествия, 03.11.2020
По дороге угонщик наткнулся на друзей владельца грузовика
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где дети ночевали одни
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где дети ночевали одни
Происшествия, 03.11.2020
О том, что дети в квартире ночуют без родителей, сообщили соседи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^