В Бурятии в ДТП погибли женщина и 5-месячная девочка. ОБНОВЛЕНО

- В результате ДТП погибли двое пассажиров легкового автомобиля – 47-летняя женщина и пятимесячная девочка. Еще двое пассажиров иномарки – 28-летняя девушка и пятилетний ребёнок, а также водитель с травмами доставлены в медучреждение, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







Предварительно известно, что в маршрутном транспорте никто не пострадал.



Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.















31 октября в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.По предварительной информации, накануне около 15:20 27-летний водитель автомашины «Тойота Камри Грация» на 14 километре автодороги «Северобайкальск-Нижнеангарск» не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ Аврора» под управлением 49-летнего мужчины.