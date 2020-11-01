 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии в ДТП погибли женщина и 5-месячная девочка. ОБНОВЛЕНО

В Бурятии в ДТП погибли женщина и 5-месячная девочка. ОБНОВЛЕНО
Происшествия, 
Ещё три человека доставлены в больницу

31 октября в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, накануне около 15:20 27-летний водитель автомашины «Тойота Камри Грация» на 14 километре автодороги «Северобайкальск-Нижнеангарск» не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ Аврора» под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате ДТП погибли двое пассажиров легкового автомобиля – 47-летняя женщина и пятимесячная девочка. Еще двое пассажиров иномарки – 28-летняя девушка и пятилетний ребёнок, а также водитель с травмами доставлены в медучреждение, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Предварительно известно, что в маршрутном транспорте никто не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



ДТП.смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии автомобили столкнулись лоб в лоб
В Бурятии автомобили столкнулись лоб в лоб
Происшествия, 31.10.2020
Авария произошла на скользкой дороге
В Бурятии дотла сгорел корпус спортивного лагеря
В Бурятии дотла сгорел корпус спортивного лагеря
Происшествия, 31.10.2020
Стали известны подробности крупного пожара в летнем спортивном лагере на Байкале
В Бурятии сельчанин незаконно рубил сосны
В Бурятии сельчанин незаконно рубил сосны
Происшествия, 31.10.2020
У мужчины нет официальной работы
В Бурятии из-за снегопада фура перекрыла трассу
В Бурятии из-за снегопада фура перекрыла трассу
Происшествия, 30.10.2020
Специалисты организовали реверсивное движение
В Забайкалье скончались ещё пятеро больных коронавирусом
В Забайкалье скончались ещё пятеро больных коронавирусом
Происшествия, 30.10.2020
Общее число случаев инфицирования достигло 11 556
В Бурятии у работника фермы нашли гашиш
В Бурятии у работника фермы нашли гашиш
Происшествия, 30.10.2020
Мужчина уже был несколько раз судим за наркотики
Жительница Бурятии обокрала своего соседа
Жительница Бурятии обокрала своего соседа
Происшествия, 30.10.2020
Она зашла в дом, когда хозяина не было дома
В Иркутской области рыбаки сели в темноте на мель
В Иркутской области рыбаки сели в темноте на мель
Происшествия, 30.10.2020
Глубина реки в том месте не превышала метра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^