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В Бурятии столкнулись фура и «Лада»

В Бурятии столкнулись фура и «Лада»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения

Сегодня, 2 ноября, около 14 часов дня в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП с участием большегруза. На федеральной трассе «Байкал» возле села Вознесеновка столкнулись фура «Вольво» и легковой автомобиль «Лада».

По предварительной информации, водитель «Вольво», поворачивавший налево, не предоставил преимущество в движении ехавшей по главной дороге «Ладе». Водитель легковушки, в свою очередь, не успел вовремя затормозить и не смог избежать столкновения. 




В результате «Лада» ударилась в боковое колесо большегруза. После её развернуло и выбросило на полосу встречного движения. Оба автомобиля заблокировали движение сразу на двух полосах.

Водитель легковушки не пострадал.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 1 сентября, в Селенгинском районе Бурятии погиб водитель «Тойоты Королла». В выходные на севере республики в ДТП погибла женщина и пятимесячная девочка
ДТП
 
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