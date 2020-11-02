В Бурятии столкнулись фура и «Лада»

Сегодня, 2 ноября, около 14 часов дня в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП с участием большегруза. На федеральной трассе «Байкал» возле села Вознесеновка столкнулись фура «Вольво» и легковой автомобиль «Лада».
По предварительной информации, водитель «Вольво», поворачивавший налево, не предоставил преимущество в движении ехавшей по главной дороге «Ладе». Водитель легковушки, в свою очередь, не успел вовремя затормозить и не смог избежать столкновения.
В результате «Лада» ударилась в боковое колесо большегруза. После её развернуло и выбросило на полосу встречного движения. Оба автомобиля заблокировали движение сразу на двух полосах.
Водитель легковушки не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 1 сентября, в Селенгинском районе Бурятии погиб водитель «Тойоты Королла». В выходные на севере республики в ДТП погибла женщина и пятимесячная девочка.