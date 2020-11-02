Пассажир получил травмы
Накануне, 1 ноября, в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором один человек погиб, а второй получил травмы.
По предварительным данным, в 14.25 часов 36-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с рулевым управлением, его автомобиль опрокинулся. Авария случилась на улице Горького в посёлке Новоселенгинск.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. 24-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные на севере Бурятии в ДТП погибла женщина и пятимесячная девочка.
В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося автомобиля
Происшествия, Фото:
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