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В Иркутской области скончались 464 больных коронавирусом

В Иркутской области скончались 464 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В регионе зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания

По данным регионального оперштаба, на 3 ноября в Иркутской области зарегистрировано 25 273 случая инфицирования коронавирусом. За сутки выявили 245 новых заболевших.

Госпитализировано 4092 человека.

С начала пандемии выздоровело 19 890 человек, в том числе 126 пациентов выписались накануне.

За весь период скончались 464 пациента, в том числе 14 за последние сутки.

В Бурятии ситуация с коронавирусом, в сравнении с Иркутской областью, несколько лучше. Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 3 ноября в республике зарегистрировано 12 276 случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявили 237 новых больных. Скончались 200 человек. 

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