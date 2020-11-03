В регионе зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания
По данным регионального оперштаба, на 3 ноября в Иркутской области зарегистрировано 25 273 случая инфицирования коронавирусом. За сутки выявили 245 новых заболевших.
Госпитализировано 4092 человека.
С начала пандемии выздоровело 19 890 человек, в том числе 126 пациентов выписались накануне.
За весь период скончались 464 пациента, в том числе 14 за последние сутки.
В Бурятии ситуация с коронавирусом, в сравнении с Иркутской областью, несколько лучше. Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 3 ноября в республике зарегистрировано 12 276 случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявили 237 новых больных. Скончались 200 человек.
В Иркутской области скончались 464 больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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