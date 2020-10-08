Наркобизнесом они занимались с начала 2020 года
Семейная пара 26 и 29 лет более полугода продавала героин на территории города Зима и Зиминского района Иркутской области.
Во время обыска в доме задержанных полицейские обнаружили упаковочный материал, электронные весы, мобильные телефоны, сим-карты, а также порядка 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчина взят под стражу, его супруга на время следствия будет под домашним арестом.
В Иркутской области семейная пара продавала героин
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