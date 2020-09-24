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В Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд

В Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Больные коронавирусом умирают шестой день подряд

В Бурятии поставлен печальный рекорд – больные коронавирусом умирают шесть дней подряд. За шесть дней умерли уже 11 человек. Накануне скончались ещё два пациента с COVID-19.

В ковидном стационаре по ул. Солнечная, д. 4 умер 70-летний пенсионер.

- Умер пациент с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией, сопутствующей хронической обструктивной болезнью лёгких, хронической ишемической болезнью сердца с нарушением ритма, последствиями инсульта, - сообщили в республиканском оперштабе.

Перед смертью больной находился на стационарном лечении в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 19 суток.

Также в ковидном стационаре по ул. Пирогова, д. 30а умер 69-летний мужчина. У него был коронавирус, двусторонняя пневмония, с сопутствующей хронической обструктивной болезнью лёгких. Этот пациент находился в больнице 28 суток, из 25 – на ИВЛ.

Число умерших в Бурятии людей COVID-19 достигло 71.

Летальные исходы фиксируются шестой день подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», за день до этого умер 68-летний пенсионер. За день до него – 74-летняя женщина. До этого был поставлен печальный рекорд – сразу три смерти в одни сутки (мужчины 84 и 87 лет и женщина 91 года). Днём ранее скончались двое больных коронавирусом, одному из них было 95 лет, а другой всего 35. За день до этого умерли пациенты 75 и 89 лет.

На утро 24 сентября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 6607 (+68 за сутки).


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