Больные коронавирусом умирают шестой день подряд
В Бурятии поставлен печальный рекорд – больные коронавирусом умирают шесть дней подряд. За шесть дней умерли уже 11 человек. Накануне скончались ещё два пациента с COVID-19.
В ковидном стационаре по ул. Солнечная, д. 4 умер 70-летний пенсионер.
- Умер пациент с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией, сопутствующей хронической обструктивной болезнью лёгких, хронической ишемической болезнью сердца с нарушением ритма, последствиями инсульта, - сообщили в республиканском оперштабе.
Перед смертью больной находился на стационарном лечении в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 19 суток.
Также в ковидном стационаре по ул. Пирогова, д. 30а умер 69-летний мужчина. У него был коронавирус, двусторонняя пневмония, с сопутствующей хронической обструктивной болезнью лёгких. Этот пациент находился в больнице 28 суток, из 25 – на ИВЛ.
Число умерших в Бурятии людей COVID-19 достигло 71.
Летальные исходы фиксируются шестой день подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», за день до этого умер 68-летний пенсионер. За день до него – 74-летняя женщина. До этого был поставлен печальный рекорд – сразу три смерти в одни сутки (мужчины 84 и 87 лет и женщина 91 года). Днём ранее скончались двое больных коронавирусом, одному из них было 95 лет, а другой всего 35. За день до этого умерли пациенты 75 и 89 лет.
На утро 24 сентября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 6607 (+68 за сутки).
В Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока лучше не становится
Больные коронавирусом умирают шестой день подряд
Отключение электроэнергии произошло из-за автомобилиста
Срочник напал на сослуживца, отказавшегося выполнять его поручение
Тяжких преступлений не было вовсе
Убийца навещал свою жертву, но не оказывал помощи
Ему не понравилось, что его попросили уйти из дома
За сутки заболели ещё 72 человека
Конфликт начался во время поездки в автомобиле
Сейсмособытия произошли с разницей в несколько часов
На севере республики провели масштабные учения
Мужчина пропал после продажи автомобиля
Прокуратура вскрыла махинации с зарплатой
Ему грозит до пяти лет колонии
Сегодня ночью произошло два пожара в жилых домах Иркутска и Братска