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В Бурятии скончались ещё два пациента с коронавирусом

В Бурятии скончались ещё два пациента с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Умерли пациенты 35 и 95 лет

В Бурятии скончались ещё два пациента с коронавирусом. Оба больных умерли в стационаре по ул. Пирогова, д. 30а. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.

Скончалась 35-летняя пациентка с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией на фоне хронической почечной недостаточности, терминальной стадии. Находилась на лечении в реанимационном отделении 25 суток, из них на ИВЛ 24 суток.

Вторым скончавшимся стал 95-летний пациент с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Находился на стационарном лечении в отделении реанимации на ИВЛ в течение 4 суток.

За весь период в Бурятии скончались 64 пациента с коронавирусом.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне также умерли два пациента с COVID-19 75 и 89 лет.

Всего на утро 20 сентября в Бурятии зарегистрировано 6342 случая заболевания, суточный прирост составил 67 человек.
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