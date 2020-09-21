В Бурятии впервые за сутки умерли трое больных коронавирусом

В Бурятии третий день подряд умирают больные коронавирусом. Накануне был поставлен печальный рекорд – за сутки умерли сразу три человека.
У умерших людей были тяжёлые сопутствующие патологии.
В республиканской инфекционной больнице скончались два пациента, им было 84 года и 87 лет.
- Умер пациент 84 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Он находился на стационарном лечении 16 суток, из них в отделении реанимации девять суток. Скончался пациент 87 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, сахарным диабетом. Он находился на лечении в стационаре 14 суток, из них в отделении реанимации 12 дней, на ИВЛ трое суток, - сообщили в республиканском оперштабе.
В стационаре по ул. Солнечная умерла 91-летняя пациентка с тяжёлой формой коронавируса. У пенсионерка также были двусторонняя пневмония, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, анемия. Пожилая женщина перед смерть находилась на лечении восемь суток, из них шесть – на ИВЛ.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее скончались двое больных коронавирусом, одному из них было 95 лет, а другой всего 35. За день до этого умерли пациенты 75 и 89 лет.
С начала пандемии умерли 67 больных коронавирусом.
В начале сентября пожилой пациент, находящийся в реанимации, рассказывал о болезни – о том, как тяжело дышать, как ломит тело и даже как терял сознание. Он обратился к жителям Бурятии с просьбой носить маски. Люди старше 65 лет зачастую сами не выходят на улицу и соблюдают меры безопасности, но их заражают молодые родственники, которые не носят маски и приносят коронавирус домой.
К слову, коронавирус представляет смертельную опасность для 19% жителей Бурятии.
На утро 21 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 6408 (+66 за сутки).