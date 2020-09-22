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В Бурятии больные коронавирусом умирают четвёртый день подряд

В Бурятии больные коронавирусом умирают четвёртый день подряд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Бурятии зафиксирована очередная смерть среди больных коронавирусом

Число летальных исходов среди больных COVID-19 в Бурятии выросло до 68-ми. Очередная смерть произошла накануне, скончалась 74-летняя пенсионерка.

Женщина умерла в республиканской клинической инфекционной больнице.

- Умерла пациентка 72 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, хроническим лимфолейкозом. Она находилась на стационарном лечении отделении реанимации в течение 14 суток, на аппарате искусственной вентиляции лёгких 11 суток, - сообщили в республиканском оперштабе.

Летальные исходы в Бурятии фиксируются уже четвёртый день подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», за день до этого был поставлен печальный рекорд – сразу три смерти в одни сутки (мужчины 84 и 87 лет и женщина 91 года). Днём ранее скончались двое больных коронавирусом, одному из них было 95 лет, а другой всего 35. За день до этого умерли пациенты 75 и 89 лет.

На утро 22 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 6473 (+65 за сутки).



смерть коронавирус
 
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