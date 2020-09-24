Коронавирус подтвердили ещё у 68 жителей Бурятии

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока лучше не становится
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 24 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6607. Из них по Улан-Удэ – 3911.
За сутки выявили ещё 68 больных коронавирусом. Темпы заболеваемости, взлетевшие на прошлой неделе (когда в один выявили сразу 89 заражённых), пока не снижаются. Днём ранее суточный прирост был +66 больных, а до этого +65, +66, +67, +67, +64.
Из 68 новых случаев COVID-19: 23 человека обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5367 человек, или 81%. В том числе накануне выздоровели 40 человек.
Умер 71 пациент. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд – больные умирают уже шестой день подряд. За шесть дней скончались 11 человек, в том числе двое накануне.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 496 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 673 пациента с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 20 детей (столько же было днём ранее), их состояние удовлетворительное.
В отделениях реанимации республиканской инфекционной больницы и ковидных стационаров на ул. Пирогова и Солнечная находятся 20 тяжелобольных взрослых пациентов. Из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – девять.
- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 892 койки, занято – 516, в том числе с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 496, свободно 376 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,8 %, - уточнили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц составляет 3531 человек, все обследованы.
Накануне в интервью «Интерфаксу» глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что пока дополнительных ограничений из-за пандемии вводить не планируется.
В Бурятии на карантин из-за выявления больных COVID-19 отправлено 202 воспитанника детских садов.
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Происшествия, Фото:
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