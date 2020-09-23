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В Бурятии больные коронавирусом умирают пятый день подряд

В Бурятии больные коронавирусом умирают пятый день подряд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У умершего мужчины, помимо коронавируса, был гепатит

В Бурятии накануне умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов среди больных COVID-19 выросло до 69 человек.

Умершему пациенту было 68 лет. Он скончался в ковидном стационаре по ул. Пирогова, д. 30а.

- Умер пациент 68 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, осложнённой двусторонней пневмонией, с сопутствующим постинфарктным кардиосклерозом, хронической сердечной недостаточностью, хроническим вирусным гепатитом, - сообщили в республиканском оперштабе.

Перед смертью мужчина находился на лечении в стационаре девять суток, двое из них был на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Летальные исходы фиксируются пятый день подряд. Скончались за эти дни сразу девять человек. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о смерти 74-летней пациентки. За день до этого был поставлен печальный рекорд – сразу три смерти в одни сутки (мужчины 84 и 87 лет и женщина 91 года). Днём ранее скончались двое больных коронавирусом, одному из них было 95 лет, а другой всего 35. За день до этого умерли пациенты 75 и 89 лет.

На утро 23 сентября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 6539 (+66 за сутки).



смерть коронавирус
 
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