В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом



За сутки в республике скончались два человека с коронавирусом. В стационаре по улице Пирогова, д. 30а, умер пациент 75 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, осложнённой двусторонней субтотальной пневмонией, с сопутствующим постинфарктным кардиосклерозом, последствиями инсульта. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.



Мужчина находился на лечении 14 суток, из них в отделении реанимации 8 суток, на ИВЛ 7 суток.



В Республиканской инфекционной больнице умерла пациентка 89 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, ожирением 3 степени. Женщина находилась на лечении 11 суток, из них в отделении реанимации на ИВЛ 5 суток.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 62 человека.

