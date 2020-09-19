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В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом

В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Умерли пациенты 75 и 89 лет 

За сутки в республике скончались два человека с коронавирусом. В стационаре по улице Пирогова, д. 30а, умер пациент 75 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, осложнённой двусторонней субтотальной пневмонией, с сопутствующим постинфарктным кардиосклерозом, последствиями инсульта. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.

Мужчина находился на лечении 14 суток, из них в отделении реанимации 8 суток, на ИВЛ 7 суток.

В Республиканской инфекционной больнице умерла пациентка 89 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, ожирением 3 степени. Женщина находилась на лечении 11 суток, из них в отделении реанимации на ИВЛ 5 суток.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 62 человека.
коронавирус
 
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