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В Бурятии ещё 51 человек заразился коронавирусом

В Бурятии ещё 51 человек заразился коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Круг контактных лиц больных составляет почти две тысячи человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 6 сентября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 5582. Из них по Улан-Удэ – 3196.

За сутки выявили ещё 51 больного коронавирусом. Из них 17 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Круг контактных лиц составляет 1921 человек, все обследованы.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 4605 человек, или 82%. Накануне выздоровели 19 человек, это меньше, чем обычно.

С начала пандемии умерли 58 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», больные коронавирусом в Бурятии умирают пятый день подряд. Последняя смерть зафиксирована накануне, когда скончался 74-летний мужчина.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 502 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 417 пациентов с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей в последние дни снижается. Накануне их было 36, сегодня стало 34. Состояние всех детей удовлетворительное.

В реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых пациентов (днём ранее было 16), из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – четверо.

- В Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 889 коек, занято – 529, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 502, свободно 360 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,5 %, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка коронавируса зарегистрирована в минтрансе Бурятии.

В Бурятии будут определены худшие министерства и ведомства Бурятии по профилактике коронавируса. Их руководителей лишат премий, а главу самого плохо справившегося министерства или ведомства привлекут к дисциплинарной ответственности.

В Улан-Удэ проходят «антиковидные» проверки школ.

В пятницу стало известно, что в «Оранж Хаусе» вновь откроют обсерватор
коронавирус профилактика
 
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