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Больные коронавирусом в Бурятии умирают пятый день подряд

Больные коронавирусом в Бурятии умирают пятый день подряд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поставлен очередной печальный рекорд

В Бурятии зафиксирована очередная смерть среди больных коронавирусом. За минувшие сутки умер 74-летний мужчина. Эта смерть стала 58-й по счёту среди пациентов с COVID-19.

- Умер пациент 74 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двухсторонней пневмонией тяжёлой степени, с дыхательной недостаточностью. Имел сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, гипертоническая болезнь, ревматоидный артрит, нефропатия сочетанного генеза, хроническая болезнь почек, последствия инсульта 2018 года, - сообщили в республиканском оперштабе.

Этот больной лежал в ковидном стационаре по ул. Пирогова.

В Бурятии установлен печальный рекорд – больные коронавирусом умирают уже пять дней подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее скончался 61-летний мужчина, до него за сутки умерли сразу две женщины. До этого умер 82-летний пенсионер, а до него мужчина 67 лет.

От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди. В Бурятии умер лишь один человек младше 40 лет. При этом пенсионеров в общем числе заболевших не так много, их даже меньше, чем заразившихся детей.

На утро 6 сентября число случаев заражения COVID-19 выросло до 5582 (+51 за сутки).


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