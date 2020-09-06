Поставлен очередной печальный рекорд
В Бурятии зафиксирована очередная смерть среди больных коронавирусом. За минувшие сутки умер 74-летний мужчина. Эта смерть стала 58-й по счёту среди пациентов с COVID-19.
- Умер пациент 74 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двухсторонней пневмонией тяжёлой степени, с дыхательной недостаточностью. Имел сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, гипертоническая болезнь, ревматоидный артрит, нефропатия сочетанного генеза, хроническая болезнь почек, последствия инсульта 2018 года, - сообщили в республиканском оперштабе.
Этот больной лежал в ковидном стационаре по ул. Пирогова.
В Бурятии установлен печальный рекорд – больные коронавирусом умирают уже пять дней подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее скончался 61-летний мужчина, до него за сутки умерли сразу две женщины. До этого умер 82-летний пенсионер, а до него мужчина 67 лет.
От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди. В Бурятии умер лишь один человек младше 40 лет. При этом пенсионеров в общем числе заболевших не так много, их даже меньше, чем заразившихся детей.
На утро 6 сентября число случаев заражения COVID-19 выросло до 5582 (+51 за сутки).
Больные коронавирусом в Бурятии умирают пятый день подряд
Происшествия, Фото:
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