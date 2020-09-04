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В Улан-Удэ озвучили замечания после «антиковидных» проверок школ

В Улан-Удэ озвучили замечания после «антиковидных» проверок школ
Общество,  Фото:страница Татьяны Митрофановой
В школах проверяют организацию учебного процесса в условиях COVID-19

Со 2 сентября специалисты комитета по образованию администрации Улан-Удэ проверяют, как школы организовали учебный процесс в условиях выполнения требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.⠀

Проверка уже прошла в школах №8, 43, 44, 46, 1, 12, 7, 32, 17, 19, 20, 48, 2, 4, 51, 54, лингвистической гимназии №3 и Бурятской гимназии №29. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

- Практика показывает, что все школы стараются выполнять требования. Но есть замечания, которые были обобщены и доведены до всех директоров сразу после проверки. Так, своевременное прохождение процедуры термометрии одновременно с необходимостью разведения потоков осложняется тем, что не все дети приходят по установленному графику, не все заходят, несмотря на указатели, в установленный для класса вход. Руководителям еще раз указано на необходимость дополнительного информирования родителей и детей, более четкое оформление входов, обновление разметок для социальной дистанции, - сообщила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.⠀

Все школы обеспечены термометрами, а дети утром проходят проверку. Если температура выше 37 градусов, ребёнка на уроки не пустят. Имена детей с повышенной температурой зафиксируют в специальном журнале.

- Благодаря скользящим графикам начала уроков, сокращённым урокам до 35 минут (допустимым СанПиНом) количество пересечений учащихся сокращено. Да, исключить общение учащихся невозможно, но данные мероприятия обеспечивают соблюдение профилактических мер, - сообщила Татьяна Митрофанова в Instagram.

Ранее комитет по образованию провёл со всеми руководителями инструктаж по исполнению профилактических мероприятий, прошли тренировки по пропускной системе, замерам температуры, обработке рук антисептиками, обязательной дезобработке по графику. Средства защиты выданы во все школы города.⠀
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