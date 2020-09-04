Он понадобился для изоляции вахтовых рабочих
В Улан-Удэ вновь откроют обсерватор на базе гостиницы «Оранж Хаус» на Верхней Берёзовке. Об этом стало известно из протокола заседания республиканского оперативного штаба от 3 сентября.
Обсерватор открывают для изоляции вахтовиков компании «Бурятзолото», которые прибудут из Казахстана.
Срок для выполнения поручения об открытии обсерватора дан министерству здравоохранения Бурятии до 10 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», обсерватор уже открывался в стенах «Оранж Хаус» в конце апреля. Отельер Дарима Матханова рассказывала, как готовили объект.
Постепенно обсерваторы, открывшиеся в Бурятии, закрывались. В августе остался только – в социально-оздоровительном отделении республиканского госпиталя для ветеранов войн, которое находится на Верхней Берёзовке.
На утро 4 сентября число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 5481 (+54 за сутки).
В Улан-Удэ в «Оранж Хаусе» вновь откроют обсерватор
Общество, Фото:
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