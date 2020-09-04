В Бурятии определят министерства и ведомства, которые внедрили противоковидные меры хуже всех
В Бурятии создадут комиссию для проверки принятых мер по профилактике коронавируса в министерствах и ведомствах республики. Руководителей трёх худших министерств лишат премий, а начальника наихудшего ещё и накажут дополнительно.
Поручение о создании комиссии дано администрации главы и правительства республики, говорится в протоколе республиканского оперативного штаба от 3 сентября.
- По итогам проверки внести предложения о лишении премии руководителям трёх худших ведомств, привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя худшего ведомства, - сообщается в документе.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 4 сентября общее количество случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5481.За сутки диагноз подтвердили сразу у 54 человек, и это больше, чем в последние дни.
В Бурятии руководителей трёх министерств и ведомств лишат премий
Происшествия, Фото:
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