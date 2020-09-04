Накануне скончались сразу две пациентки
Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бурятии выросло до 56 человек.
За минувшие сутки в Бурятии умерли сразу два пациента с коронавирусом. Это две пожилые женщины, 82 лет и 91 года. Обе они лежали в ковидном стационаре на улице Пирогова, сообщили в республиканском оперштабе.
82-летняя пациентка перед смертью находилась на лечении 19 дней. Коронавирусная инфекция у неё была осложнена двухсторонней пневмонией тяжёлой степени. У неё были и другие серьёзные заболевания: атеросклероз, окклюзия сосудов ног, ревматическая болезнь сердца с сочетанным пороком клапанов и нарушением ритма сердца. Ранее пенсионерка также перенесла инсульт.
Состояние больной коронавирусом 91-летней пенсионерки также было осложнено двухсторонней пневмонией тяжёлой степени, с дыхательной недостаточностью и инфарктом миокарда.
Эта больная находилась на лечении двое суток. Причиной смерти официально признана сердечно-сосудистая недостаточность.
Отметим, больные коронавирусом умирают в Бурятии уже третий день подряд. За три дня умерли четыре человека. Днём ранее скончался 82-летний мужчина, а до него 67-летний пациент.
От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди. Любопытно, что пенсионеров в общем числе заболевших не так много, их даже меньше, чем заразившихся детей.
На утро 4 сентября число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 5481 (+54 за сутки).
В Бурятии больные коронавирусом умирают третий день подряд
Происшествия, Фото:
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