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В Бурятии больные коронавирусом умирают третий день подряд

В Бурятии больные коронавирусом умирают третий день подряд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Накануне скончались сразу две пациентки

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бурятии выросло до 56 человек.

За минувшие сутки в Бурятии умерли сразу два пациента с коронавирусом. Это две пожилые женщины, 82 лет и 91 года. Обе они лежали в ковидном стационаре на улице Пирогова, сообщили в республиканском оперштабе.

82-летняя пациентка перед смертью находилась на лечении 19 дней. Коронавирусная инфекция у неё была осложнена двухсторонней пневмонией тяжёлой степени. У неё были и другие серьёзные заболевания: атеросклероз, окклюзия сосудов ног, ревматическая болезнь сердца с сочетанным пороком клапанов и нарушением ритма сердца. Ранее пенсионерка также перенесла инсульт.

Состояние больной коронавирусом 91-летней пенсионерки также было осложнено двухсторонней пневмонией тяжёлой степени, с дыхательной недостаточностью и инфарктом миокарда.

Эта больная находилась на лечении двое суток. Причиной смерти официально признана сердечно-сосудистая недостаточность.

Отметим, больные коронавирусом умирают в Бурятии уже третий день подряд. За три дня умерли четыре человека. Днём ранее скончался 82-летний мужчина, а до него 67-летний пациент.

От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди. Любопытно, что пенсионеров в общем числе заболевших не так много, их даже меньше, чем заразившихся детей.

На утро 4 сентября число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 5481 (+54 за сутки).

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