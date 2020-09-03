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В Бурятии скончался ещё один больной COVID-19

В Бурятии скончался ещё один больной COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У умершего мужчины, помимо коронавируса, были тяжёлые заболевания

В Бурятии зафиксирована очередная смерть среди больных коронавирусом, накануне скончался 82-летний мужчина. Этот летальный случай уже 54-м по счёту.

- В стационаре по ул. Пирогова умер больной 82 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжёлой степени. Заболевание протекало в тяжёлой форме с развитием респираторного дистресс-синдрома, ДН (дыхательная недостаточность) 3 ст. Находился на ИВЛ пять дней. Имел сопутствующие заболевания: сахарный диабет с поздними осложнениями, ИБС, фибрилляция предсердий, состояние после АКШ, мультифокальный атеросклероз, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого летальный исход был зафиксирован днём ранее, когда скончался 67-летний мужчина.

Коронавирус в Бурятии в основном забирает пожилых людей. Есть всего один случай, когда умер человек моложе 40 лет.

На утро 3 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5427 (+47 за сутки).



смерть коронавирус
 
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