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В Бурятии раскрыли средний возраст заразившихся коронавирусом

В Бурятии раскрыли средний возраст заразившихся коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Детей заболело больше, чем пенсионеров

В министерстве здравоохранения Бурятии назвали возраст заболевших коронавирусом в республике с начала пандемии. Как выяснилось, большая часть (74%) – это люди трудоспособного возраста, от 18 до 64 лет.

Любопытно, что среди заболевших детей больше, чем пенсионеров.

- На долю детей до 14 лет приходится 14%, детей в возрасте 14 лет – 2%, лиц от 18 до 64 лет -74%, лиц старше 65 лет - 10%, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава.

Из общего числа инфицированных в Бурятии 56% (2899) составляют жители Улан-Удэ,

На утро 3 сентября в Бурятии общее количество случаев заражения COVID-19 выросло до 5427. За сутки коронавирус выявили ещё у 47 человек. 

Как сообщал «Байкал-Daily», для жителей Бурятии старше 65 лет действует режим самоизоляции. Он был продлён до конца сентября. Пенсионерам следует сидеть дома.

- Исключения составляют случаи следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом. А также следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным, садовым домам при условии подачи на интернет-портал «Работающая Бурятия» уведомления, действующего в течение одних суток, - поясняли ранее в пресс-службе правительства.
коронавирус профилактика
 
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