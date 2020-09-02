В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист

Авария произошла в центре города
Накануне около 19.20 на улице Смолина в Улан-Удэ столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате аварии пострадал мотоциклист.
- Молодой человек с подозрением на травму головы и переломом ноги был эвакуирован в БСМП, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера женщина-водитель «Тойоты Королла Филдер» на улице Бабушкина в Улан-Удэ сбила 17-летнего парня на «зебре»
.
Вчера в городе Кяхта на парковке администрации произошло крупное ДТП. Девушка-водитель без прав перепутала газ с тормозом и сбила двух девушек
, а также врезалась в четыре припаркованных автомобиля.
Авария произошла в центре города
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