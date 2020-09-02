Водитель сбила двух девушек и врезалась в четыре автомобиля
Утром 1 сентября в городе Кяхта в Бурятии 28-летняя девушка села за руль «Хонды Аккорд», не имея при этом водительских прав.
На парковке администрации города Кяхта водитель при движении задним ходом сбила двух девушек и врезалась в четыре припаркованных автомобиля – «Тойоту Королла», ВАЗ-21053, «Ниссан Тиида» и «Тойоту Хариер».
Сбитым девушкам по 18 и 14 лет. После наезда были госпитализированы в больницу.
- По предварительным данным, водитель перепутала педали тормоза и газа. Она оформлена сотрудниками ГИБДД по ст. 12.7 ч. 1 и 12.37 ч. 2, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в Улан-Удэ водитель умер от остановки сердца после аварии.
В Бурятии девушка перепутала газ с тормозом и устроила крупную аварию
Происшествия, Фото:
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