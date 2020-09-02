Наезд произошёл на Бабушкина
1 сентября в два часа дня в Улан-Удэ под колёса попал 17-летний пешеход. Его сбила 36-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на улице Бабушкина. Наезд произошёл в районе дома № 27, на нерегулируемом пешеходном переходе.
- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в городе Кяхта на парковке администрации произошло крупное ДТП. Девушка-водитель без прав перепутала газ с тормозом и сбила двух девушек, а также врезалась в четыре припаркованных автомобиля.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 17-летнего юношу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Круг контактных лиц больных превышает 1600 человек
Две недели перед смертью он был на ИВЛ
Водитель сбила двух девушек и врезалась в четыре автомобиля
Два уголовных дела возбудила Бурятская таможня
Охотники на соколов пытались скрыться и избавиться от орудий лова
Мужчина разозлился из-за того, что ребёнок уронил его телефон
Воровку поймали росгвардейцы
В Иркутской области 13 лесных пожаров
У медсестры оказалась бессимптомная форма COVID-19
И сам пострадал, и чужие автомобили повредил
Следователи выясняют причину гибели
Потерпевшая скончалась спустя месяц, несмотря на оказанную медицинскую помощь
За оказание содействия в обнаружении украденного велосипеда полиция Иркутска в торжественной обстановке вручили школьникам благодарственные письма и ценные подарки
Сестра потеряла брата в лесу
Квартира принадлежит 37-летнему мужчине