За лето в лесах Бурятии заблудились более 30 человек

Спасатели дали рекомендации, как не заплутать в лесу



С начала лета в Бурятии зарегистрировано 31 происшествие, когда спасатели отправлялись на поиски сборщиков дикоросов. Каждый четвёртый случай произошёл в Кабанском районе. В пресс-службе республиканского ГУ МЧС отмечают, что это не все происшествия, ведь нередко спасатели выводят заблудившихся людей дистанционно, находясь на связи с потерявшимися и объясняя им, как действовать.



Чаще всего к поисковым работам привлекаются спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В некоторых случаях к поиску могут быть привлечены дополнительные силы из числа сотрудников полиции, волонтёров, местных жителей, а также подразделений МЧС России.



Пешие отряды прочёсывают местность, применяя как обычные автомобили, так и технику высокой проходимости. Нередко прибегают к помощи служебных собак. Для эвакуации из труднодоступной местности – авиацию.



- Заряженный смартфон - самое главное. Потому что, современные телефоны позволяют определить точные координаты при наличии сотовой связи и сообщить их спасателям, - подчеркнул начальник поисково-спасательного отряда № 1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Максим Бадмаев.



Чтобы заблудиться в лесу при сборе дикоросов, нужно следовать некоторым правилам. Это поможет ускорить проведение спасательной операции.



Первым делом ознакомьтесь с прогнозом погоды в районе, куда собираетесь и воздержитесь от похода в случае прогноза резкого ухудшения погоды;



Собираясь в лес, предупредите об этом родственников или друзей и сообщите им предположительный маршрут, а также контрольное время предполагаемого возвращения;



Наденьте яркую одежду, чтобы более приметным среди растительности;



Соберите необходимый запас продуктов и возьмите с собой тёплую и непромокаемую одежду;



Компас и карта местности также не будут лишними, если у вас их нет - можно установить подобные приложения на ваш смартфон.



Зарядите мобильный телефон и при возможности возьмите с собой запасную батарею к нему, либо переносное устройство для подзарядки;



Подать сигнал спасателям о том, что вы заблудились можно позвонив на единый телефон спасения «101», либо по номеру экстренной службы «112».



- Помните, что после передачи координат с вашим точным местоположением, нельзя покидать это место, необходимо ждать помощи. Даже незначительные перемещения могут осложнить работу спасателей, - отмечают специалисты.



Если предполагается труднопроходимый маршрут, необходимо зарегистрироваться на сайте Главного управления МЧС, можно по телефону 8 (3012) 373-827.

