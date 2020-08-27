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За лето в лесах Бурятии заблудились более 30 человек

За лето в лесах Бурятии заблудились более 30 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели дали рекомендации, как не заплутать в лесу

С начала лета в Бурятии зарегистрировано 31 происшествие, когда спасатели отправлялись на поиски сборщиков дикоросов. Каждый четвёртый случай произошёл в Кабанском районе. В пресс-службе республиканского ГУ МЧС отмечают, что это не все происшествия, ведь нередко спасатели выводят заблудившихся людей дистанционно, находясь на связи с потерявшимися и объясняя им, как действовать.

Чаще всего к поисковым работам привлекаются спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В некоторых случаях к поиску могут быть привлечены дополнительные силы из числа сотрудников полиции, волонтёров, местных жителей, а также подразделений МЧС России.

Пешие отряды прочёсывают местность, применяя как обычные автомобили, так и технику высокой проходимости. Нередко прибегают к помощи служебных собак. Для эвакуации из труднодоступной местности – авиацию.

- Заряженный смартфон - самое главное. Потому что, современные телефоны позволяют определить точные координаты при наличии сотовой связи и сообщить их спасателям, - подчеркнул начальник поисково-спасательного отряда № 1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Максим Бадмаев.

Чтобы заблудиться в лесу при сборе дикоросов, нужно следовать некоторым правилам. Это поможет ускорить проведение спасательной операции.

Первым делом ознакомьтесь с прогнозом погоды в районе, куда собираетесь и воздержитесь от похода в случае прогноза резкого ухудшения погоды;

Собираясь в лес, предупредите об этом родственников или друзей и сообщите им предположительный маршрут, а также контрольное время предполагаемого возвращения;

Наденьте яркую одежду, чтобы более приметным среди растительности;

Соберите необходимый запас продуктов и возьмите с собой тёплую и непромокаемую одежду;

Компас и карта местности также не будут лишними, если у вас их нет - можно установить подобные приложения на ваш смартфон.

Зарядите мобильный телефон и при возможности возьмите с собой запасную батарею к нему, либо переносное устройство для подзарядки;

Подать сигнал спасателям о том, что вы заблудились можно позвонив на единый телефон спасения «101», либо по номеру экстренной службы «112».

- Помните, что после передачи координат с вашим точным местоположением, нельзя покидать это место, необходимо ждать помощи. Даже незначительные перемещения могут осложнить работу спасателей, - отмечают специалисты.

Если предполагается труднопроходимый маршрут, необходимо зарегистрироваться на сайте Главного управления МЧС, можно по телефону 8 (3012) 373-827.
Лес пропавшие без вести
 
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