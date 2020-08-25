 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте

В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте
Происшествия, 
Пропавший в Бурятии Ан-2 сейчас ищут в Иркутской области

Спасатели продолжают поиски пропавшего в Бурятии 19 июля самолёта Ан-2. На сегодняшний день поиски проводит наземная группа спасателей на территории Черемховского района Иркутской области.

Сегодня, 25 августа, наземная группа продолжает поиски в районе посёлка Савино Черемховского района. Также запланирован вылет вертолёта Ми-8. В режиме готовности на случай обнаружения места падения находится ещё один вертолет Ми-8. Также в Иркутске предусмотрены дополнительные силы - наземная группа спасателей и резервные службы воздушных сил.

- За прошедшие сутки пожарно-спасательная служба Иркутской области обследовала лесной массив на общей площади 10 кв км. Всего с начала поисков самолета, которые были начаты 20 июля, проведён 131 вылет бортов Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26. Общее время налёта составляет порядка 500 часов, площадь обследованной территории составляет 28,8 тыс кв км. Проведено 11 полетов беспилотных летательных аппаратов, общая площадь поиска составила 1664 кв км. Наземная группировка спасателей за все время обследовала 671 кв м, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района. На момент вылета на борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолёт в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса лесного фонда от сибирского шелкопряда, начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления тёмного времени не вернулся.

20 августа координационный центр принял решение прекратить поиски в Бурятии, сосредоточившись только на Иркутской области. Заявлялось, что в том же Тункинском районе территорию возможного падения самолёта спасатели и местные охотники обследовали полностью.

Кроме того, бурятские спасатели проверяли видение шамана о пропавшем самолёте. Он назвал возможное место падения самолёта, и официальные службы от такой информации не отмахнулись. 21 августа поисково-спасательный отряд выехал на Могойские озёра для обследования двух самых крупных озёр этой местности – Гузей и Каторжан. В результате поисков никаких следов падения Ан-2 обнаружено не было.


самолеты пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте
В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте
Происшествия, 25.08.2020
Пропавший в Бурятии Ан-2 сейчас ищут в Иркутской области
В Иркутской области уничтожили конопляные поля
В Иркутской области уничтожили конопляные поля
Происшествия, 25.08.2020
Ликвидировали более 500 очагов произрастания конопли
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
Происшествия, 25.08.2020
Непростая ситуация с COVID-19 сложилась в Еравнинском районе
Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину
Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину
Происшествия, 25.08.2020
Заблудившийся мужчина сумел дозвониться до супруги
Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье
Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье
Происшествия, 25.08.2020
Он пообещал оплатить покупку через пару недель, но так и не скинул продавщице деньги
Туман не пустил самолёт из Москвы в Улан-Удэ
Туман не пустил самолёт из Москвы в Улан-Удэ
Происшествия, 25.08.2020
Прилёт в Улан-Удэ задержался на 1,5 часа
В Иркутской области парень катал друзей в ковше погрузчика и наехал на них
Происшествия, 25.08.2020
20-летний парень и 14-летний подросток выпали из ковша, а водитель не смог остановить вовремя спецтехнику
В Бурятии юный герой спас тонущего в Байкале малыша
В Бурятии юный герой спас тонущего в Байкале малыша
Происшествия, 25.08.2020
Двухлетний ребёнок едва не утонул, пока мама и бабушка были на берегу
В Улан-Удэ магазин БМПК тушили 20 пожарных
В Улан-Удэ магазин БМПК тушили 20 пожарных
Происшествия, 25.08.2020
В МЧС прокомментировали крупный утренний пожар в магазине БМПК
Улан-удэнец катался на украденном подростковом велосипеде
Улан-удэнец катался на украденном подростковом велосипеде
Происшествия, 25.08.2020
Подозрительный мужчина сразу же привлёк внимание росгвардейцев
В Улан-Удэ вор обокрал спящего постояльца гостиницы
В Улан-Удэ вор обокрал спящего постояльца гостиницы
Происшествия, 25.08.2020
Мужчина лишился телефона, денег и вещей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^