В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте

Пропавший в Бурятии Ан-2 сейчас ищут в Иркутской области
Спасатели продолжают поиски пропавшего в Бурятии 19 июля самолёта Ан-2. На сегодняшний день поиски проводит наземная группа спасателей на территории Черемховского района Иркутской области.
Сегодня, 25 августа, наземная группа продолжает поиски в районе посёлка Савино Черемховского района. Также запланирован вылет вертолёта Ми-8. В режиме готовности на случай обнаружения места падения находится ещё один вертолет Ми-8. Также в Иркутске предусмотрены дополнительные силы - наземная группа спасателей и резервные службы воздушных сил.
- За прошедшие сутки пожарно-спасательная служба Иркутской области обследовала лесной массив на общей площади 10 кв км. Всего с начала поисков самолета, которые были начаты 20 июля, проведён 131 вылет бортов Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26. Общее время налёта составляет порядка 500 часов, площадь обследованной территории составляет 28,8 тыс кв км. Проведено 11 полетов беспилотных летательных аппаратов, общая площадь поиска составила 1664 кв км. Наземная группировка спасателей за все время обследовала 671 кв м, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района. На момент вылета на борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолёт в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса лесного фонда от сибирского шелкопряда, начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления тёмного времени не вернулся.
20 августа координационный центр принял решение прекратить поиски в Бурятии, сосредоточившись только на Иркутской области. Заявлялось, что в том же Тункинском районе территорию возможного падения самолёта спасатели и местные охотники обследовали полностью.
Кроме того, бурятские спасатели проверяли видение шамана о пропавшем самолёте. Он назвал возможное место падения самолёта, и официальные службы от такой информации не отмахнулись. 21 августа поисково-спасательный отряд выехал на Могойские озёра для обследования двух самых крупных озёр этой местности – Гузей и Каторжан. В результате поисков никаких следов падения Ан-2 обнаружено не было.
В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пропавший в Бурятии Ан-2 сейчас ищут в Иркутской области
Поиски идут на Селенге
Ликвидировали более 500 очагов произрастания конопли
Непростая ситуация с COVID-19 сложилась в Еравнинском районе
Заблудившийся мужчина сумел дозвониться до супруги
Возбуждено уголовное дело
Он пообещал оплатить покупку через пару недель, но так и не скинул продавщице деньги
В регионе более 16 тысяч случаев заражения
Прилёт в Улан-Удэ задержался на 1,5 часа
20-летний парень и 14-летний подросток выпали из ковша, а водитель не смог остановить вовремя спецтехнику
Двухлетний ребёнок едва не утонул, пока мама и бабушка были на берегу
Выздоровело более 4 тысяч человек
В МЧС прокомментировали крупный утренний пожар в магазине БМПК
Подозрительный мужчина сразу же привлёк внимание росгвардейцев
Мужчина лишился телефона, денег и вещей