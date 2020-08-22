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Бурятские спасатели проверяют видение шамана о пропавшем самолёте

Бурятские спасатели проверяют видение шамана о пропавшем самолёте
Происшествия,  Фото:из архива
Поиски второй день идут в местности, которую указал шаман

В Бурятии после более чем месяца безуспешных поисков самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту проверяют данные от шаманов.

Шаман назвал возможное место падения самолёта, и официальные службы от такой информации не отмахнулись. 21 августа сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы решили проверить эту версию. Поисково-спасательный отряд выехал на Могойские озёра для обследования двух самых крупных озёр этой местности – Гузей и Каторжан. Глубина этих озёр составляет 30-35 метров. Судя по всему, шаман предположил, что самолёт может находиться на дне.

- В результате поисков никаких следов падения Ан-2 обнаружено не было. Сегодня спасатели обследуют территорию остальных восьми близлежащих озер. Их глубина – от 10 до 15 метров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В агентстве ГО и ЧС заверяют, что спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы «оперативно отрабатывают все поступающие звонки».

Самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал больше месяца назад. Он вылетел 19 июля из посёлка Аршан Тункинского района Бурятии для облёта территории перед химической обработкой лесов. На борту были два члена экипажа и четверо других пилотов, которым показывали фронт работ. После вылета самолёт пропал, своевременно не выйдя на связь. Точный маршрут следования самолёта не известен, радиомаяк не сработал, зона, где Ан-2 мог упасть, огромна – от Тункинского и Окинского районов Бурятии до двух районов Иркутской области. Это горная местность, множество рек и непролазная тайга.

20 августа координационный центр принял решение прекратить поиски в Бурятии, сосредоточившись только на Иркутской области. Заявлялось, что в том же Тункинском районе территорию возможного падения самолёта спасатели и местные охотники обследовали полностью.

22 июля по факту пропажи самолёта было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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