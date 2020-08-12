Мужчину признали виновным сразу в нескольких преступлениях
В Иркутске суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего ревизора-инструктора по контролю пассажирских поездов АО «ФПК».
Мужчина обвинялся в нескольких преступлениях: в получении, а также посредничестве в получении коммерческих подкупов от начальников пассажирских поездов за невключение их поездов в графики ревизорских проверок, за передачу им информации о запланированных проверках, а также за несоставление актов о нарушениях.
С учётом смягчающих обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Иркутске осудили бывшего ревизора-инструктору по контролю поездов
Происшествия, Фото:
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