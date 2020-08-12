В Иркутске осудили бывшего ревизора-инструктору по контролю поездов

Мужчину признали виновным сразу в нескольких преступлениях



В Иркутске суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего ревизора-инструктора по контролю пассажирских поездов АО «ФПК».



Мужчина обвинялся в нескольких преступлениях: в получении, а также посредничестве в получении коммерческих подкупов от начальников пассажирских поездов за невключение их поездов в графики ревизорских проверок, за передачу им информации о запланированных проверках, а также за несоставление актов о нарушениях.



С учётом смягчающих обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

