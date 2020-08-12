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В Иркутске осудили бывшего ревизора-инструктору по контролю поездов

В Иркутске осудили бывшего ревизора-инструктору по контролю поездов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину признали виновным сразу в нескольких преступлениях

В Иркутске суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего ревизора-инструктора по контролю пассажирских поездов АО «ФПК».

Мужчина обвинялся в нескольких преступлениях: в получении, а также посредничестве в получении коммерческих подкупов от начальников пассажирских поездов за невключение их поездов в графики ревизорских проверок, за передачу им информации о запланированных проверках, а также за несоставление актов о нарушениях.

С учётом смягчающих обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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