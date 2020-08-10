Жителя Бурятии обокрали из-за отсутствия пароля на телефоне

Его телефон нашёл молодой улан-удэнец



Утром 3 августа в полицию Иволгинского района Бурятии поступило сообщение от 48-летнего жителя села Сотниково о краже более 50 тысяч рублей с банковского счёта.



За две недели до обращения в полицию мужчина потерял сотовый телефон. Обнаружил утрату он только через пять дней. Позже он увидел, что с его банковского счета перевели деньги.



Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 21-летнего улан-удэнца. Он признался, что нашёл сотовый телефон, на котором не был установлен пароль блокировки. Парень перевёл деньги своему знакомому, а позднее обналичил и потратил.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

