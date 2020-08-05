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Житель Иркутской области украл 350 кг деталей

Житель Иркутской области украл 350 кг деталей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

В Нижнеудинске Иркутской области транспортные полицейские раскрыли кражу металлических деталей железнодорожного назначения.

Местный житель с территории железнодорожного предприятия украл детали верхнего строения пути общим весом более 350 кг. Их он сдал в пункт приёма металлолома.

Транспортный полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Общий ущерб был оценён более чем 35 тысяч рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража
 
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