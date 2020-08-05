Возбуждено уголовное дело
В Нижнеудинске Иркутской области транспортные полицейские раскрыли кражу металлических деталей железнодорожного назначения.
Местный житель с территории железнодорожного предприятия украл детали верхнего строения пути общим весом более 350 кг. Их он сдал в пункт приёма металлолома.
Транспортный полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Общий ущерб был оценён более чем 35 тысяч рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл 350 кг деталей
Происшествия, Фото:
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