Житель Иркутской области украл 350 кг деталей

Возбуждено уголовное дело



В Нижнеудинске Иркутской области транспортные полицейские раскрыли кражу металлических деталей железнодорожного назначения.



Местный житель с территории железнодорожного предприятия украл детали верхнего строения пути общим весом более 350 кг. Их он сдал в пункт приёма металлолома.



Транспортный полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Общий ущерб был оценён более чем 35 тысяч рублей.



По данному факту возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

