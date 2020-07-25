В ДТП в Иркутской области пострадали трое взрослых и двое детей

Лоб в лоб столкнулись «Тойота Премио» и «Мерседес»



В Ольхонском районе Иркутской области, в 85 километрах от Иркутска вечером 24 июля произошло крупное ДТП.



По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Премио» при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем «Мерседес».



В результате пострадали пять человек – водитель и пассажир «Тойоты», а также водитель и две юные пассажирки «Мерседеса» (девочки 12 и 15 лет). Все пострадавшие были доставлены в районную больницу.



По данному факту проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



