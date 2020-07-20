Ворота на старом Селенгинском мосту не останавливают улан-удэнцев

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад в мэрии Улан-Удэ пообещали «капитально» перекрыть старый Селенгинский мост. На него вновь обратили внимание после того, как на видео засняли сигающих в реку с моста юных купальщиков.
Уже давно на мосту установлены высокие ворота с острыми наконечниками. Однако и они не останавливают горожан.
- Член общественного совета при управлении МВД по Улан-Удэ Татьяна Никитина вместе с полицейскими посетила старый Селенгинский мост. Поводом для визита на объект стало сообщение от бдительных граждан, поступившее в дежурную часть полиции, о том, что на закрытом для эксплуатации мосту находятся несовершеннолетние, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних пояснила, что на мосту установлено металлическое ограждение и имеется предупреждающая табличка «Проход запрещён! Опасная зона!».
- Но, к сожалению, дети и взрослые нередко используют сооружение для экстремальных развлечений, фотографирования и прогулок, не задумываясь об опасностях. В ходе рейда общественник и полицейские предупредили граждан, что на опасный объект рекомендуется не выходить. Подросткам участники рейда раздали профилактические памятки, разработанные МВД России, «Безопасное селфи», - сообщили в министерстве внутренних дел.
Общественники призвали граждан делать безопасные селфи.