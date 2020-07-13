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Старый мост на Селенге в Улан-Удэ перекроют «капитально»

Старый мост на Селенге в Улан-Удэ перекроют «капитально»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На старый Селенгинский мост обратили внимание после того, как его облюбовали купальщики

Комбинат по благоустройству администрации Улан-Удэ планирует работы по блокировке старого моста на реке Селенга, который уже давно не эксплуатируется. Городские власти пришли к решению перекрыть вход на мост после того, как его облюбовали юные купальщики. Развлекаясь, дети сигают с моста, чтобы искупаться. В Сети видео с одним из таких «развлечений» появилось 7 июля.

- В социальных сетях «выскакивала» информация о том, что дети совершают прыжки с данных мостовых конструкций. Для этого мы ещё раз проведём работу по блокировки пролётных строений. Данную работу будет проводить комбинат по благоустройству, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Также Фёдоров отметил, что мост перекрывают ежегодно. Однако перегородки ломают, и проход вновь становится открытым.

- Проламывают. Комбинат по благоустройству ежегодно приваривают рабицу, штакетник. Но для того чтобы дети туда заходили, кто-то их проламывает. Сейчас мы решили более капитальную сварку произвести, чтобы туда не допустить проникновения людей. То есть, уже более такая мощная конструкция будет, - пояснил Дмитрий Фёдоров.

Помимо этого, будут перекрыты пролётные конструкции под действующими мостами.

Как сообщал «Байкал-Daily», старый мост через Селенгу впервые закрыли от посетителей ещё в 2016 году. Когда-то были даже планы сделать там пешеходную зону для прогулок, но о них пришлось забыть.
мост
 
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