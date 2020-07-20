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Два села в Бурятии закрыли от внешнего мира на карантин

Два села в Бурятии закрыли от внешнего мира на карантин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вспышка коронавируса произошла после похорон

Два села в Кяхтинском районе Бурятии – Убур-Киреть и Анагустай – с 17 июля из-за вспышки коронавируса закрыты на карантин. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

- С целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекцией (COVID-19) за пределы вышеуказанных сел ограничивается въезд (выезд) из указанной территории, в том числе пешим ходом, за исключением служб, обеспечивающих помощь и бесперебойное жизнеобеспечение граждан, а также граждан, имеющих медицинские показания. На въезде в сёла будут выставлены круглосуточные пункты пропуска, - говорится в сообщении.

Люди, находящиеся в этих сёлах, обязаны соблюдать масочный режим, не покидать местность без экстренной необходимости. В случае появлении первых признаков респираторного заболевания граждане обязаны вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка коронавируса произошла после похорон. В последний путь усопшего провожали 92 человека. На похороны приехали жители Улан-Удэ, семи поселений Кяхтинского района и двух других районов республики. 14 июля сообщалось о двух заражённых, одного из которых госпитализировали в Улан-Удэ. 

В Роспотребнадзоре объясняют: из-за ограничительных мероприятий на похороны и поминки сейчас рекомендуется собирать не более 10 человек.

Ранее на карантин было закрыто село Шулуты Тункинского района. Там вспышка коронавируса произошла после шаманского обряда. Вскоре власти пошли на необычную меру – село окопали двойным, а после и тройным рвом.

Ещё ранее, в мае, была непростая ситуация в Кижингинском районе, где нулевым пациентом стал лама. Он проводил обряды и встречался с местными жителями. Кижингинский район полностью закрывали на карантин. Он был снят в конце мая
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