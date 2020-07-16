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В Бурятии на похороны рекомендуют звать не более 10 человек

В Бурятии на похороны рекомендуют звать не более 10 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На похоронах и поминках надо соблюдать дистанцию

Житель Кижингинского района Бурятии задал вопрос в группе «Кижинга-инфо. 24/7», как провести похороны и поминки родственника в условиях пандемии.

В группе «Кижинга-инфо.24/7» привели ответ замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентины Бальжановой.

- В связи с введением ограничительных мероприятий, на территории республики проведение массовых мероприятий запрещено. По организации похорон, рекомендуется участие минимального количества человек - не более 10 из числа близкого круга родственников, - пояснила она.

Необходимо обязательно надевать маски и перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

- Если человек скончался от новой коронавирусной инфекции, необходимо избегать прямых тактильных контактов с телом умершего, - пояснила Валентина Бальжанова.

За нарушение грозит административный штраф.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно, несмотря на запрет на массовые мероприятия, на похороны в селе Убур-Киреть Кяхтинского района съехались около 100 человек. Вскоре среди гостей траурного мероприятия обнаружили двух заражённых коронавирусом.

Сегодня стало известно, что у восьми из 18 участников съёмок клипа в Бурятии обнаружили коронавирус.

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