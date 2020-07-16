На похоронах и поминках надо соблюдать дистанцию
Житель Кижингинского района Бурятии задал вопрос в группе «Кижинга-инфо. 24/7», как провести похороны и поминки родственника в условиях пандемии.
В группе «Кижинга-инфо.24/7» привели ответ замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентины Бальжановой.
- В связи с введением ограничительных мероприятий, на территории республики проведение массовых мероприятий запрещено. По организации похорон, рекомендуется участие минимального количества человек - не более 10 из числа близкого круга родственников, - пояснила она.
Необходимо обязательно надевать маски и перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
- Если человек скончался от новой коронавирусной инфекции, необходимо избегать прямых тактильных контактов с телом умершего, - пояснила Валентина Бальжанова.
За нарушение грозит административный штраф.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно, несмотря на запрет на массовые мероприятия, на похороны в селе Убур-Киреть Кяхтинского района съехались около 100 человек. Вскоре среди гостей траурного мероприятия обнаружили двух заражённых коронавирусом.
Сегодня стало известно, что у восьми из 18 участников съёмок клипа в Бурятии обнаружили коронавирус.
В Бурятии на похороны рекомендуют звать не более 10 человек
Общество, Фото:
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