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В Бурятии заболели коронавирусом ещё 43 человека

В Бурятии заболели коронавирусом ещё 43 человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас лечатся почти 800 больных COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 18 июля число случаев заражения COVID-19 выросло до 3651. Из них по Улан-Удэ – 2029. За сутки диагноз подтвердили ещё у 43 человек.

Из 43 новых случаев COVID-19: 15 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

- Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 1282 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 2820 человек. Накануне выздоровели 47 человек.

С начала пандемии умерли 35 больных. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – умер 79-летний мужчина. Всего же за эту неделю скончались уже шесть человек.

На сегодня проходит лечение в инфекционных стационарах 361 больной. На амбулаторном лечении находятся ещё 435 пациентов с лёгким течением болезни.

Среди госпитализированных 17 детей, их состояние удовлетворительное.

В отделениях реанимации трёх стационаров лежат 17 тяжёлых взрослых пациентов, из них четверо – на ИВЛ.

- В Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 974 койки, занято 366, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 361. Свободно 608 коек. Занятость коечного фонда больными – 37,5 %, - уточнили в оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что вспышку коронавируса в Кяхтинском районе устроили трое приехавших на похороны жителей Подольска.

В Северобайкальске зарегистрировано уже два летальных исхода из-за коронавируса, один из них вахтовик.

Детские лагеря в Бурятии этим летом решили не открывать.

Также пока решено не открывать бани, сауны, аттракционы, кинотеатры и детсады
коронавирус профилактика
 
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